Sconfitta all'esordio per l'Academy Giovinazzo

Esordio da dimenticare per l'Academy Giovinazzo nel campionato di terza categoria. 6-2 contro La Bari Sportiva, nuovo sodalizio del direttore tecnico Giovanni Loseto e di Antonio Di Gennaro, commentatore rai della nazionale italiana.Parte bene l'Academy Giovinazzo che si porta in vantaggio con la rete di Marzella, prodotto del vivaio biancoverde ma sale immediatamente in cattedra De Rienzo che ribalta il match con una doppietta prima dell'intervallo.Nel secondo tempo, a causa di scelte arbitrali molto discutibili, l'Academy Giovinazzo resta addirittura in 9 e subisce l' arrembaggio dei padroni di casa che dilagano e si portano sul 5-1. Il nuovo acquisto dell'Academy, Mattia Carcione, porta il sodalizio del presidente Pino Centanni sul 5-2 ma nel finale arriva il gol di Ciscutti che chiude definitivamente il match sul 6-2.