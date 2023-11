Sbanda l'Academy Giovinazzo: Bufi illude, biancoverdi sconfitti 3-1

Ilribalta l'il punteggio finale), con i giovinazzesi che chiudono la gara con due espulsioni senza giustificazioni, di. Alla squadra biancoverde non basta il vantaggio di: arriva il primo ko in campionato che la fa scivolare adalla vetta, superata da Poggiorsini e Boemondo C5.Nel sesto turno del raggruppamento A del campionato di serie C2, i giovinazzesi partono piano: il possesso palla premia gli ospiti, ma la formazione allenata dal misterfatica a creare tiri verso la porta avversaria e il primo tempo, avaro di occasioni, termina col punteggio di 0-0. Al rientro in campo dagli spogliatoi, a sbloccare una sfida complicata e scorbutica, disputata sul prato verde di Poggiorsini, ci pensa il killer instinct di(0-1), poi sale in cattedra l'arbitroIl fischietto di Taranto, infatti, se dapprima concede ai locali un penalty che permette al Poggiorsini di impattare la sfida (, eccessivo il rosso di, autore di un presunto fallo di mani in area), poco dopo sorvola su un'altra, e più evidente, irregolarità. È il portiere di casa, dopo un contrasto nella metà campo ospite, a liberare con gli arti inferiori un suo compagno di squadra per la rete del 2-1. L'espulsione di(tackle in scivolata, rosso diretto) anticipa il gol delfinale.Al triplice fischio, il terzo tempo - il saluto fra le squadre e l'arbitro - salta per il troppo nervosismo, rovinato da un clima ostile e da troppa antisportività. Il club di, dunque, si ferma per la prima volta (è un ko che fa male) e ora si prepara, sabato 25 novembre alle ore 16.00, ad ospitare l'al PalaPansini.