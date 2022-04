Rimonta Olimpia, l'Emmebi Futsal cede nella ripresa: finisce 6-4

Va all'Olimpia Palo, che soffre per metà partita ma capovolge la situazione con un secondo tempo di grande intensità, la sfida con l', al secondo rovescio consecutivo in soli quattro giorni: finisce 6-4. Prima le sette sberle rifilate dalla Grimal, ieri l'ottavo stop stagionale e altre sei reti al passivo.Nel ventitreesimo turno del girone A di serie C2, la squadra del presidente, in panchina al posto dell'indisponibile tecnico, inizia la partita in maniera molto convincente, nonostante l'iniziale svantaggio (1-0). I biancoverdi, infatti, riequilibrano subito le sorti della partita con, per l'1-1. Impegno e volontà non mancano: cosìla ribalta (1-2 per il meritato vantaggio ospite) e, prima del 30', porta i suoi sull'1-3. Non succede più nulla.L'avvio di ripresa dei padroni di casa, però, è ben diverso. L'Emmebi Futsal, che nel primo tempo si era portato sull'1-3, arretra troppo a ridosso della propria area e subisce la pressione dell'Olimpia. Il gol 2-3 è solo questione di tempo, quello del 3-3 si concretizza subito dopo. Ribaltata la partita, il quintetto di casa chiarisce subito di non volersi accontentare e avanza sino al 5-3.dimezza il divario (sua la rete del 5-4), ma il Palo va di nuovo in gol e chiude i conti. Finisce 6-4.L', al secondo capitombolo di fila (e con tredici reti subite in soli 120'), resta fermo al sesto posto a quota 37 punti. Martedì 19 aprile nuova partita, ancora lontano da casa. I giovinazzesi saranno impegnati a Molfetta nel derby contro laper il recupero del primo turno. Fischio d'inizio alle ore 21.00.