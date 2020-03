RCS rinvia il Giro d'Italia 2020

La decisione è giunta non solo per l'emergenza italiana, ma anche per quella in Ungheria

La comunicazione ufficiale è giunta anche a Giovinazzo nelle scorse ore. Dopo la dichiarazione dello stato di emergenza per il diffondersi del Coronavirus, allargatasi ad altri stati, anche gli organizzatori della corsa rosa hanno fatto un passo indietro ed ogni decisione sarà rimandata dopo il 3 aprile, quando termineranno le disposizioni previste dal D.P.C.M. del 4 marzo 2020 e successive modifiche. Niente tappa del 17 maggioquindi, che slitta così a data da destinarsi.Una decisione più che mai necessaria, vista la dichiarazione di pandemia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e lo stato di emergenza decretato anche dal Governo ungherese a causa del diffondersi del virus pure nel Paese magiaro. Anche Budapest proibisce l'organizzazione di eventi di massa e rende impossibile organizzare eventi internazionali e di conseguenza «il Comitato Organizzatore delle tappe ungheresi del Giro d'Italianelle date inizialmente previste. Le parti hanno ribadito la loro determinazione a lavorare insieme per consentire al Giro d'Italia di partire dall'Ungheria in una data successiva».Il nuovo programma sarà dunque annunciato non prima del 3 aprile ed in ogni caso l'organizzazione si confronterà in via preventiva «con il Governo, gli Enti locali e territoriali e le Istituzioni sportive italiane e internazionali».