Quinto posto di tappa e generale in serie C

Quinto posto finale e di tappa per la, che sabato 1 maggio ha preso parte alla seconda prova del campionato di serie C, disputata al Pala Vazzieri di Campobasso.Una prova positiva da parte del terzetto guidato per l'occasione dai tecnici accompagnatori. Risultati importanti ottenuti dalla bisceglieseche al cerchio ha totalizzato un, mentre alle clavette un. Buone le prestazioni anche per le bitontinealla palla, eal nastro.che ha chiuso la seconda prova in quinta posizione con il punteggio complessivo di. Classifica generale che ha visto imporsi la Ritmica De Giorgi, davanti Doria Gym, terzo posto per Juvenilia. Iris quinta anche in classifica generale, preceduta dalla Ginnastica Aretè.