Profondo rosso per l’AFP Giovinazzo

Una sconfitta che rovina il weekend festivo quella subita ieri pomeriggio dall'sulla pista del. I vicentini vinconouna gara nervosa che ha avuto il suo clou in un gesto antisportivo puntualmente sanzionato con un pesante cartellino.Mister Pino Marzella manda in pista dal primo minuto Dangelico, Dilillo, Clavel, Le Berre e Mezzina. Al 5' èa sbloccare il match e sette minuti dopo è autore anche del raddoppio. Nella prima frazione null'altro di interessante finisce sul referto degli arbitri Ferraro e Di Domenico, se non il doppio cartellino blu per Colamaria e Ipinazar a soli 3" dal riposo.Al 5' della ripresatrasforma un rigore ma il divario non si accorcia perché nello stesso minuto segna anche. Sale l'agonismo e cresce il numero di falli; al 14' Ipinazar sbaglia un tiro diretto e guadagna un cartellino blu persino il tecnico Marzella.Al 18' il minuto che incide definitivamente sull'andamento della gara. Loguercio si lancia a rete in contropiede, Clavel lo insegue e cerca di fermarlo, il montebellano vola in area davanti a Dangelico. Per gli arbitri è senza dubbio rigore, Clavel ha qualcosa da ridire a Loguercio,si precipita verso il battibecco in corso e spinge per terra l'avversario. Un gesto folle, in ogni caso non giustificato da quanto stava accadendo in pista, che gli costa untrasforma il rigore assegnato; un minuto dopo il cartellino blu è per Peripolli ma Mura non approfitta sul tiro diretto. Sempre al 19' va nuovamente in golchiudendo il match sul 5-1.Per l'matura una nuova sconfitta, brutta per il risultato ma ancor di più per l'episodio che macchia l'incontro sportivo. A peggiorare le cose, l'inaspettata vittoria del Breganze sul Follonica quarto in classifica che fa precipitare nuovamente iUna domenica proprio da dimenticare.