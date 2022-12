Ottimi risultati per l'Iris Giovinazzo nel weekend

Si chiude con il sorriso il 2022 di gare per lache ben si comporta nel weekend dove è stata protagonista in due distinti tornei.Sabato 17 dicembre Iris che ha preso parte alla prima edizione del torneo, organizzato dal club Raffaello Motto al Palasport "Paolo Bardacchi" di Viareggio. Tra la Senior spicca il terzo posto conquistato da Irene Carbonara che alle clavette chiude con il punteggio di 27.200; bene anche al nastro con un quarto posto finale (28.400), mentre al cerchio arriva un quinto posto (27.450). Buona prova, tra le Allieve 3, anche per Flavia Cassano e Raffaella Caporusso che chiudono rispettivamente al quinto e settimo posto nell'all around. Ginnaste guidate dal tecnico Marisa Stufano.Domenica 18 dicembre, invece, tutte in pedana per il 1° "Trofeo di Natale" organizzato dallanell'Accademia Bruno Grandi di Roma. Agli ordini dei tecnici Maddalena Carrieri e Dalila Losito, nella categoria Silver LD Irene Porcelli è quarta tra le Allieve 2, mentre Sara Belgiovine sale sul terzo gradino del podio tra le Allieve 3. Sesto posto per Emma Di Liddo tra le Allieve 4. Nella Categoria Junior 1 vittoria per Cristina Bianco con la compagna di squadra Gaia Silvestris quinta. A ridosso del podio, tra le Junior 2, Veronica Fruttidoro (quarta) e Antonella De Feudis (quinta), mentre tra le Junior 3 Martina Maggi ottiene un quarto posto.Vittoria per Anna De Candia tra le Junior 1 nella Categoria Silver LE. Stesso discorso tra le Silver LC per Gaia Frisari, prima tra le Allieve 3, con Valeria Serini seconda tra leAllieve 4. Vince Giada Bavaro (Junior 1) con Lucia Angarano seconda. Primo posto anche per Alessandra Piscitelli tra le Junior 2.Nella categoria Gold, doppietta Iris tra le Allieve 3 con la vittoria di Flavia Cassano ed il secondo posto di Raffaella Caporusso. Vince Irene Carbonara tra le Senior. Chiude la Gold di Specialità, dove tra le Junior 2/3 Arianna De Feudis è seconda alla palla e terza alle clavette.