Bisceglie, Giovinazzo e la Puglia le sono entrati nel cuore. Sensazioni reciproche, al punto da tenere alto l'interesse per la sua prova, alla prima partecipazione olimpica, da parte degli appassionati pugliesi e italiani., campionessa bielorussa 19enne che ha impreziosito con la sua presenza lo splendido percorso intrapreso dall'Iris nel campionato a squadre di Serie A1, trascinando il team del territorio a un fantastico quarto posto nella finale scudetto, ha centrato l'accesso alla finale dell'all-around di ginnastica ritmica dei Giochi olimpici di Tokyo.Sabato, a partire dalle 8:20 italiane,sarà tra le dieci ginnaste in lizza per una medaglia nella finale alla quale prenderà parte anche l'azzurra Milena Baldassarri (sesta). Il punteggio complessivo di 99.250 ottenuto venerdì le è valso il quarto piazzamento assoluto nelle qualificazioni, alle spalle delle gemelle russe Dina e Arina Averina e dell'israeliana Linoy Ashram.La bielorussa ha fatto registrare 27.200 alla palla (terzo miglior punteggio con l'attrezzo), 26.400 al cerchio (quarta), 21.750 al nastro (esercizio in cui non sono mancate alcune imperfezioni) e 23.900 alle clavette (esibizione in cui la bielorussa ha commesso qualche sbavatura). L'impressione è che la portacolori dell'Iris, limando alcune imprecisioni e mantenendo la giusta concentrazione, possa raggiungere il podio. Gli appassionati biscegliesi e pugliesi faranno il tifo anche per lei, oltre che naturalmente per l'italiana Baldassarri.