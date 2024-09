Mondiali di hockey a tinte biancoverdi

Sono terminati ieri iovvero i Mondiali di dodici discipline rotellistiche che dal 6 settembre si sono svolti in quattro regioni italiane.A Novara, che ha ospitato i tornei di hockey, sono stati impegnati diversi giovinazzesi, nei ruoli più disparati.A cominciare dal tecnico, in veste di Responsabile delle Nazionali, passando per il fisioterapistae il meccanico, già nel giro azzurro da tempo, fino agli arbit, fischietti di gare di spicco di campionato e coppe europee.Se la nazionale senior ha portato a casa una medaglia di bronzo che mancava da 21 anni, equagliando il piazzamento degli europei dello scorso anno, in città è stata seguita con più attenzione la compagine Under 19.Capitano della formazione giovanile è stato il giovinazzeseLa sua squadra ha dovuto accontentarsi, non senza rimpianti, di un quarto posto, battuta dall'Argentina nella finale per il bronzo.Nel corso del torneo Colamaria è andato a segno in diverse occasioni, anche decisive, ma, come per i suoi compagni, l'emozione di giocare contro Spagna, Portogallo e Argentina, ovvero le prime tre al mondo, ha appesantito la stecca.I Mondiali sono stati comunque un'importante occasione di crescita per Paolo Colamaria, letteralmente trasformatosi nel corso dello scorso campionato sotto la guida di Pino Marzella e tra poco chiamato a disputare la sua seconda stagione in A1, con l'auspicio che l'AFP Giovinazzo regali più soddisfazioni ai suoi tifosi senza farli tremare nuovamente fino ad un finale thriller.