Festa del Cross: a Gubbio anche tre atleti della Fiamma Giovinazzo

Non mancheranno i giovinazzesi:. Stamane ladi Gubbio, in provincia di Perugia, nello scenario del parco del Teatro Romano, è pronta ad accogliere l'entusiasmo di 2.500 atleti, tra cui i tre atleti della, alla ricerca dei titoli italiani.Si gareggia anche per i campionati di società (aperti agli atleti stranieri), per i titoli a staffetta assoluti e master e per i titoli under 16 contesi dalle rappresentative regionali. È prevista diretta televisiva suquesta mattina dalle ore 10.50 sino alle ore 12.15. Le altre gare della domenica, invece, saranno trasmesse in diretta streaming su, Il canale YouTube ufficiale della, a partire dalle ore 09.00. Occhio ai giovinazzesi in gara.Saranno tre: aperte sempre a molteplici alternative e sorprese, le gare giovanili di Gubbio presentano comunque diversi nomi già ben noti al pubblico italiano fra cuinella categoria(8 chilometri) enella categoria(8 chilometri), pronti a giocarsi le loro carte per i titoli italiani.