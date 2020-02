La Fontana dei Tritoni si tinge di rosa: l'immagine di Giovinazzo fa il giro...del mondo

Mancano poco più di cento giorni all'inizio dell'edizione 103 deled il Gruppo RCS organizzatore della grande corsa a tappe ha pensato di illuminare 36 monumenti di altrettante città interessate dalle tappe.Tra di esse anche Giovinazzo, che nella serata di ieri ha illuminato lacosì come è stato fatto per le, sede di arrivo della frazione che il 17 maggio prossimo partirà da piazza Vittorio Emanuele II., è stato il commento degli amministratori, che puntano sul ritorno della Corsa Rosa e sull'interazione con Brindisi e la cittadina garganica per lanciare un'idea condivisa di turismo, che unisca sport, attività produttive e bellezze storico-artistiche.«È solo l'inizio - ha detto il Sindaco- di una serie di eventi che speriamo di render noti già a fine mese e che ci accompagneranno fino a maggio ed anche dopo il passaggio della carovana rosa. Eventi che ci uniranno a Brindisi e Vieste con cui stiamo lavorando in piena sinergia».Tra i monumenti più suggestivi illuminati in tutta la Penisola ed in Ungheria, da dove il Giro partirà il 9 maggio prossimo, tra gli altri ci sono sicuramente la grande piazza degli Eroi a Budapest, il meraviglioso Duomo di Monreale in Sicilia, le Colonne del Tempio di Ercole ad Agrigento, il Porto Canale di Cesenatico, la Villa dei Cedri di Valdobbiadene, gli hangar della base aerea delle Frecce Tricolori ai Rivolto, in Friuli, la stupenda Loggia di San Giovanni ad Udine ed il Teatro alla Scala di Milano, dove il 31 maggio si assegnerà l'edizione 2019.