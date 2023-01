L'Acquedotto Pugliese celebra la Fontana dei Tritoni di Giovinazzo (VIDEO)

uno dei più importanti in Europa, ha celebrato nelle scorse ore lasimbolo della città di Giovinazzo al pari della Concattedrale di Santa Maria Assunta.Un video ( clicca qui per vederlo ) in cui viene raccontata la realizzazione di uno dei monumenti più apprezzati in Puglia nientemeno che da Vittorio Sgarbi. La sua realizzazione, in piena era fascista, fu affidata allo scultore giovinazzese Tommaso Piscitelli e la Fontana venne completata nel 1933.Ma il disegno originario, come racconta l'appassionato di storia locale, Michele Bonserio, non era ciò che vediamo oggi. Nel video la spiegazione, oltre ad un intervento del sindaco Michele Sollecito che racconta quanto quel monumento legato all'acqua sia fulcro attorno a cui gira la vita della cittadina ed i momenti più belli e più attesi dell'anno.Buona visione.