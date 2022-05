L'Iris impegnata nel campionato nazionale Uisp

Tutto pronto in casaper prender parte al campionato nazionale Uisp che andrà in scena da oggi sino al 5 giugno tra Umbria e Toscana.La città di Sansepolcro (Arezzo) e San Giustino (Perugia) saranno il punto di riferimento per le gare nelle varie categorie. Si parte domani, quindi, con la 2^ categoria Junior dove per l'Iris gareggeranno Antonella De Feudis (Bisceglie),, Aurora Lamanna (Bitonto) eaccompagnate dal tecnicoIl secondo appuntamento sarà invece mercoledì 1° giugno con la 3^ categoria Allieve. Il sodalizio del presidenteschiererà Sara Belgiovine (Bisceglie) ed Emma Di Liddo (Bisceglie), guidate dal tecnicoGare che per lasi chiuderanno venerdì 3 giugno con la 2^ categoria Allieve che vedrà in garae Greta Labbate (Bari) sotto lo sguardo del tecnico