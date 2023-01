L'Emmebi Futsal si riscatta: cancella il ko di Palo e ribalta il Boemondo

Il gol del Boemondo C5 spaventa, ma poi Bavaro, con un eurogol che sta già spopolando sui social network, Grosso e Deserio aiutano l'a rialzarsi: i giovinazzesi vincono in rimonta (il finale, si tratta del primo successo del nuovo anno), superando l'Eraclio C5 e portandosi al quinto posto a quota 25 punti.Nel quindicesimo e ultimo turno d'andata del raggruppamento A di serie C2, la formazione di misterscende sul parquet del PalaPansini con l'obiettivo di cancellare l'inopinata prova di Palo del Colle, ma nella prima parte di gara il ritmo è blando, c'è equilibrio e non ci sono emozioni degne di nota. Il Boemondo cerca di sorprendere con azioni ficcanti i padroni di casa i quali, a sorpresa, giocano la carta del power-play, ma subiscono il vantaggio ospite. Al riposo è dunque 0-1.Si riparte. I giovinazzesi non si rassegnano allo svantaggio e tentano subito di rimediare con un missile terra-aria di, su calcio piazzato, che lascia partire un gran destro che piega le mani del portiere avversario. Il pallone finisce sotto la traversa, è di nuovo pari: 1-1. I biancoverdi ripartono con il piede giusto:riesce a ribaltare il match (2-1), poi è, su calcio di rigore procurato da Ignomiriello, a siglare il 3-1. Prima della fine, arriva il conclusivo 3-2 del Boemondo.Festeggia, dunque, il club del presidente, all'ottavo successo stagionale: l'Emmebi Futsal chiude il girone d'andata al, rimanendo in scia del terzo posto, occupato da Soccer Altamura e Grimal Barletta, a 28 punti. Sabato 21 gennaio altra sfida interna, alle ore 16.00, contro la vice capolista