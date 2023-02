L'Emmebi Futsal fa suo il derby: 2-4 sul campo della Public Molfetta

L's'impone 2-4 in rimonta nel derby di Molfetta, sul rettangolo della Public. A segno Bufi (migliore in campo, autore di una doppietta ed ex di turno), Grosso e Minervini (altro ex dell'incontro): i biancoverdi, che festeggiano il decimo successo stagionale, si confermanoNel ventiduesimo turno del raggruppamento A di serie C2, i giovinazzesi, reduci dal turno infrasettimanale e dall'inatteso scivolone sul prato del Nettuno Bisceglie (13-5 il risultato finale) provano subito ad accendere le prime scintille della gara e passano in vantaggio con uno sfortunato: 0-1. I biancoverdi, non paghi, tentato di raddoppiare e indirizzare la partita, con azioni personali oppure su palla inattiva, ma il punteggio non muta sino al 30'. Al riposo, dunque, è sempre 0-1.Al rientro in campo, la squadra diraddoppia con, servito sul secondo palo al termine di una travolgente azione di Grosso: 0-2. La Public torna subito in partita (1-2), masi mette in proprio e mette il lucchetto al derby: dribbla due avversari e poi chiude con cucchiaio, 1-3. La formazione di casa è ormai al tappeto,cala il poker (1-4 e doppietta personale per lui), prima del conclusivo 2-4 dei padroni di casa. Non c'è più tempo, il derby lo vince l'Il sodalizio di, dunque, torna a sorridere, festeggia la decima vittoria in campionato e accorcia sul quinto posto, ora a -4, occupato dalla Grimal Barletta C5 piegata in casa dalla capolista Just Mola. Martedì 28 febbraio, terza gara in soli sette giorni, in casa contro il. Si gioca alle ore 21.00.