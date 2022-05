L'Emmebi Futsal espugna Bisceglie e chiude quinto. Ora i play-off

Testa, cuore e gambe proiettate ai play-off, ma l'vince () sul rettangolo del Nettuno Bisceglie l'ultima partita della stagione regolare consolidando la quinta posizione nel girone A di serie C2, seppur in coabitazione con la Just Mola, corsara a Foggia. I biancoverdi chiudono a quotaNel ventiseiesimo ed ultimo turno della regular season, i giovinazzesi sbloccano la contesa con(0-1), prima di subire la rimonta dei padroni di casa: dapprima l'1-1 (che archivia il primo tempo), poi, al rientro, addirittura il sorpasso (2-1). Il 2-2 lo mette a segno, con la formazione diche avanza indisturbata sino al 2-5 con i gol di. Il Nettuno si rifà sotto con la rete del 3-5, machiude i giochi: 3-6 finale.Con il Cus Bari C5 già in serie C1, in zona play-off Ruvo e Terlizzi superano con lo stesso punteggio rispettivamente Poggiorsini e Pellegrino Sport, chiudendo al secondo e terzo posto finale in classifica. Nelle altre gare vincono in trasferta Just Mola e Grimal Team C5, chiusura di stagione con il sorriso anche per l'Olimpia Palo. In classifica, il club dichiude al(gli stessi della Just Mola), con quattordici vittorie, un pareggio e undici sconfitte.I biancoverdi, quindi, restano al quinto posto, tutt'altro che certo alla vigilia dell'impegno di Bisceglie, coinciso con l'ultimo successo della stagione regolare. Aver ritrovato la vittoria in trasferta fa ben sperare per l'immediato futuro: a breve si tornerà a fare sul serio.