L’AFP Giovinazzo vince ancora

Una vittoria contro una diretta concorrente in classifica era proprio quello che occorreva all'che ieri sera ha inflitto un secco 2-7 all'Al 4' la prima rete, sotto le gambe del portiere, diche al 10' riceve un cartellino blu, mentre Balistreri si fa parare il tiro diretto da Dangelico che respinge tutti i tentativi dei padroni di casa. Al 14' rigore per i viareggini, Balistreri se lo fa parare ancora una volta ma l'arbitro Moretti decide per la ribattuta chenon sbaglia. Nel finale del primo tempo però, dopo l'ammonizione verbale a Belgiovine, l'AFP si riporta in vantaggio prima cone poi conL'inizio della ripresa è dello stesso tenore dei minuti finali della prima frazione:firma altre due reti e porta il parziale sul 5-1. Intanto Moretti ammonisce verbalmente Dagostino ed estrae il cartellino blu per De Bari ma Gemignani non indovina il tiro diretto. Gli ospiti controllano e al 10' allungano ancora con. Per i toscani segnamafissa il risultato sul 2-7 dopo l'errore su tiro diretto e dopo il cartellino blu a Pampaloni.Con la terza vittoriache resta ultima e con il morale sicuramente più alto questo pomeriggio torna già in pista in quel di Sarzana per il recupero della 12^ giornata.