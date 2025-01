L’AFP Giovinazzo riprende la sua corsa

Torna a vincere l'AFP Giovinazzo, dopo la battuta d'arresto della scorsa settimana contro i Campioni d'Italia dell'Hockey Forte. La gara tra, in programma per la sedicesima giornata di campionato, è terminataDepalma schiera dal primo minuto il solito quintetto e al 3' è già in vantaggio: in una azione continuata con diversi tentativi di tiro, Cardoso è dietro la porta, Colamaria si sposta orizzontalmente in area portandosi dietro due difensori avversari,fa il movimento opposto, riceve dal nuovo compagno di squadra portoghese e tira sicuro verso il secondo palo. La prima frazione poi scorre via senza far registrare nulla di rilevante per il referto degli arbitri Ferraro e Nicoletti.Per la seconda rete del match occorre attendere il 10' della ripresa: Cardella intercetta un passaggio prevedibile di Amato, passa la pallina a Brusa prima di allargarsi verso la balausta, la riceve nuovamente e di prima la butta in avanti dove c'èdavanti alla porta che anticipa la marcatura del capitano biancoverde e con un alza a schiaccia ruba il tempo a Veludo. Al 23'gira dietro la porta difesa da Scarso, si scambia la pallina con Cardoso, entra in area, finta, si libera di Ortiz ed è libero di sferrare il tiro del nuovo vantaggio giovinazzese.Al suono della sirena il tabellone del Pala Dal Lago recita Azzurra Hockey Novara – AFP Giovinazzo 1-2. I biancoverdi hanno la meglio su una diretta concorrente nella corsa alla salvezza e con la quinta vittoria si riportano al nono posto, ad una sola lunghezza dal Grosseto che occupa l'ultimo posto utile per disputare i playoff. Mancano però ancora dieci giornate al termine della regular season e non ci sono posizioni consolidate, tutto può ancora accadere.