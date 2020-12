L’AFP Giovinazzo riparte con una sconfitta

C'era attesa per la ripartenza del campionato di A2 di hockey pista dopo la sospensione decisa dalle società e dalla FISR in seguito al DPCM emanato lo scorso 4 novembre per contenere l'epidemia da Covid.Ieri sera, 35 giorni dopo l'ultima volta, l'è tornata in pista, seppur a porte chiuse, maIn un PalaPansini senza pubblico, sono gli ospiti ad aprire le marcature conal 4' e ad ottenere poi il raddoppio conal 15'. I biancoverdi invece sono nervosi e raggiungono quota 7 falli nella prima frazione che si chiude con un gol diche si fa perdonare l'errore commesso su rigore appena mezzo minuto prima.La ripresa si apre con la rete pressoché immediata del veteranoma 3 minuti doporistabilisce le distanze. Al 7' segnae il clima si surriscalda sempre più. Arriva prima l'ammonizione verbale a De Bari, poi il tiro diretto sbagliato da Brunelli così come il rigore di Cabiddu. Continuano i falli e l'arbitro Andrisani ammonisce prima verbalmente Paolo Colamaria e Angelo Turturro, poi al 16' rifila un, mentremette a segno un rigore.Con il suo tipico scatto d'orgoglio, l'AFP gonfia la rete tra volte in meno di due minuti cone ancora. Mancano 4 minuti e il risultato è sul 5-5. Paolo Colamaria e Biancucci si prendono un cartellino blu ma la gara si chiude con il tiro diretto dial 23' e benLa squadra giovinazzese resta così adisputate e sabato prossimo deve far visita alla capolista CGC Viareggio.