L’AFP Giovinazzo non può nulla contro la capolista

La squadra che occupa il primo posto in classifica e che ha conquistato 34 dei 39 punti a disposizione è un avversario ostico per definizione, soprattutto se gioca in casa. Ancor più se la si affronta non al completo, come è accaduto ieri sera all', presentatasi al Casa Mora senza Colamaria, Sinisi, Mezzina e De Bari eAd inaugurare le marcatureal 3'. All'8' la sua doppietta su rigore ma arriva anche il tris. C'è un cartellino blu per Dagostino e, ancora lui, segna su tiro diretto. Al 10' il gol dell'AFP Giovinazzo, l'unico della serata, a firma diche poco dopo guadagna un cartellino blu. Buralli sbaglia il tiro diretto ed arriva il cartellino blu anche per lui; Turturro fallisce il tiro diretto. Ancora cartellino blu per Buralli ma sbaglia anche Correa Mura.Nella ripresa un ennesimo cartellino blu, per Correa Mura, ed ennesimo tiro diretto sprecato da Cabiddu. Al 4' torna in golche si ripete poco dopo. Anche Cannato va in blu e si registra l'errore su tiro diretto di Buralli. Negli ultimi 7 minutisegna su rigore, Dagostino non fa altrettanto dal dischetto echiude la gara sull'8-1.Una gara certo complicata e che verrà anche ricordata anche per imostrati dall'arbitro Trevisan. Sabato prossimoma al PalaPansini, per il recupero dell'8^ giornata che metterà fine alla regular season biancoverde.