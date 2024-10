L’AFP Giovinazzo deve accontentarsi di un punto

È tornato il campionato di serie A1 di hockey su pista e l'lo ha inaugurato giocando contro ildavanti al proprio pubblico del PalaPansini; il risultato dell'incontro è stato diIl tecnico Pino Marzella manda in pista una formazione composta da Veludo, Amato, Colamaria, Clavel e Mezzina. Il primo gol della stagione porta la firma del talento giovinazzese, servito da Amato al 6'. Tre minuti dopo De Oro viene punito con un cartellino blu ma Tabarelli non sfrutta il primo diretto. Al 12' gli arbitri Barbarisi e Iuorio sanzionano col cartellino blu Colamaria e Barragan intenti a battibeccare. Passa un minuto e Dilillo finisce per terra in area, falciato ad altezza caviglie; sul dischetto del rigore si presenta capitanche, con un tiro preciso e potente sotto la traversa, segna la sua prima rete in biancoverde. A 20" dall'intervallo, gli ospiti riconquistano palla in difesa e dal limite dell'areafa partire un tiro che si alza sotto la traversa per poi rimbalzare sul parquet e tornare indietro; dopo un attimo di incertezza, per gli arbitri è gol ma in assenza di tecnologie resta il dubbio che la pallina abbia effettivamente varcato la linea.La ripresa comincia con un cartellino blu per Paghi; tiro diretto diche mette a sedere il portiere e la mette dentro. Subito dopo Mezzina atterra in area Saavedra e dal dischettosegna con l'aiuto del palo. Non c'è tempo per rifiatare perché arriva il blu anche per Cabiddu ma Tabarelli perde l'occasione del tiro diretto per qualche giochetto di troppo. Non accade nulla di particolarmente rilevante fino al decimo fallo AFP al 17', con tiro diretto di Saavedra neutralizzato da Veludo. Al 19' la beffa del pareggio maremmano: tiro della distanza e deviazione minima ma decisiva di. I biancorossi riescono a non commettere il decimo fallo negli ultimi 6 minuti per cui il risultato finale è di 3-3.Il punto scontenta sicuramente entrambe le squadre, sulla carta avversarie dirette per la conquista della salvezza tranquilla. Il primo tempo di marca biancoverde aveva generato l'illusione che la gara potesse essere sotto controllo. Il gol – non gol allo scadere della prima frazione ha però fatto rientrare in partita anche psicologicamente la formazione allenata da Mariotti. Alla fine sono stati decisivi gli episodi e il pari ha rovinato la festa dei tifosi sulle gradinate in astinenza da hockey.