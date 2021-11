L'AFP Giovinazzo cerca il riscatto dopo la sconfitta di ieri

È cominciato con una sconfitta il weekend dell', impegnata in una doppia trasferta ravvicinatissima in Toscana.Nell'anticipo della settima giornata, lasi è impostaAll'8' la prima occasione per la squadra di casa che non approfitta di un tiro diretto concesso a Milani. Peggio fa poi Benedetti che fallisce dal dischetto. Non accade null'altro di significativo nella prima frazione, eccezion fatta per i falli e un paio di ammonizioni verbali.Il risultato si sblocca al 7' della ripresa con la rete di. Sei minuti più tardi l'arbitro Veluti mostra il cartellino blu sia a Milani che a Colamaria. A 3' dalla sirenafirma il raddoppio e il punteggio di 2-0 diventa definitivo.Questa sconfitta dell'consente alla squadra di Camaiore di avvicinarsi fino a -1 in classifica. E stasera la formazione allenata dadovrà vedersela con il blasonato Viareggio.