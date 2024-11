Jovis Natio, il derby va alle Aquile Molfetta: finisce 2-5

Il derby va alle Aquile Molfetta. Unapoco concreta si deve arrendere al cinismo dei cugini, avanti 0-5. E così al PalaPansini termina 2-5, con i locali costretti alla resa, la seconda stagionale, e gli ospiti che li raggiungono in classifica: adesso sono entrambi a quotain compagnia dell'Audax Rutigliano.Nel quinto turno del girone A di serie C2, il quintetto locale tiene praticamente sempre il pallino del gioco, ma sotto porta non fa male agli avversari; al contrario i molfettesi sfruttano l'unico errore in impostazione e fanno 0-1. La Jovis Natio sembra non accusare il colpo, si rende pericolosa, non riesce a impattare e allora il Molfetta raddoppia. Riprende il forcing biancoverde, l'estremo molfettese chiude più volte lo specchio e prima del riposo, in ripartenza, gli ospiti siglano lo 0-3.Nella ripresa il copione non cambia: il Giovinazzo crea, attacca e spreca e le Aquile calano il poker: 0-4. Giornata nera per i padroni di casa che colpiscono anche una traversa con Prisciandaro e addirittura subiscono lo 0-5. La Jovis Natio orami con il quinto di movimento sempre in campo riesco ad accorciare con(1-5), lo stesso in rapida successione colpisce anche una traversa e un palo. Ad un minuto dal termine arriva anche il 2-5 diutile solo per le statistiche.Una Jovis Natio con le polveri bagnate quella scesa in campo. Una caduta che potrebbe far bene ai ragazzi della presidentessa. Sabato 18 novembre alle ore 16.00 sempre al PalaPansini andrà in scena la gara di ritorno del primo turno di Coppa Puglia contro l'Azetium Rutigliano. Si parte dall'1-6 della gara d'andata.