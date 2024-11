Jovis Natio, che impresa: superata l'Altamura, finisce 2-3

Grazie ad un super secondo tempo las'imponesul campo dell'e sale a 10 punti in campionato nel gruppone che occupa il terzo posto in classifica. La formazione biancoverde firma l'impresa di giornata e viola in rimonta il campo della vice capolista: è di Prisciandaro il gol partita.Nel sesto turno del girone A di serie C2, Pastoressa (Gaetano) si fa trovare pronto sin da subito, ma si deve arrendere alla deviazione di Murolo (Agostino) per l'1-0. Il team di casa va vicino al raddoppio, ma è la Jovis Natio che pareggia la gara: Pastoressa (Marco) s'invola verso la porta e serveche con freddezza realizza l'1-1. Le occasioni si sprecano da una parte e dall'altra, ma proprio sull'ultimo corner del primo tempo i locali trovano lo schema giusto per il gol del 2-1.De Biase negli spogliatoi striglia i suoi: al rientro la Jovis comincia l'assedio all'area avversaria, mentre l'Altamura resta in inferiorità numerica. Ne approfittano gli ospiti che pareggiano ancora conservito da Prisciandaro: 2-2. La partita è piacevole, i portieri fanno il loro dovere fino a quando De Palma restituisce il favore a, abile a piazzare la palla per il 2-3. Negli ultimi minuti i giovinazzesi organizzano un vero bunker impenetrabile ed al triplice fischio è festa.Una gran bella prestazione da parte dei ragazzi della presidentessa, capaci di soffrire in difesa e pungere nel momento giusto conquistando la vittoria su un campo difficilissimo. Sabato 30 novembre ci sarà un'altra grande partita al PalaPansini arriverà l'terzo in classifica, fischio di avvio alle ore 16.00.