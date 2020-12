Iris strepitosa all'Individuale Gold Junior-Senior

Lascrive una nuova pagina importante della sua storia grazie al risultato ottenuto il 29 novembre, a Pescara, in occasione della Zona Tecnica 5 del campionato Individuale Gold Junior-Senior.Al Palasport "Giovanni Paolo II" il quartetto Iris guidato dai tecnici accompagnatori,, è protagonista di una gara di altissimo livello. Tra le Junior 1 arriva la prima doppietta conche conquista il gradino più alto del podio con il titolo interregionale grazie al punteggio complessivo didopo aver eseguito gli esercizi al cerchio, palla, clavette e nastro.Secondo posto per la compagna di squadrache chiude la sua performance con il punteggio di. Terzo posto per Aurora Messina (Aretè Misterbianco) con un 58.550. Lo show dell'Iris viene bissato tra le Junior 3 con il titolo Interregionale diche vince una gara tiratissima con il punteggio complessivo di, precedendo l'altra portacolori Iris,con il punteggio di. Terzo gradino del podio per Asia Piscopello (Doria Gym Racale) che chiude con un 68.050 finale.Per le quattro ginnaste dell'Iris c'è la qualificazione alla fase nazionale, prevista dall'11 al 13 dicembre in quel di Montegrotto Terme (Padova). Un risultato notevole considerando gli enormi problemi legati alla pandemia che di certo non hanno aiutato il percorso di avvicinamento delle ginnaste a questo evento.Il lavoro, la perseveranza e la qualità della ginnaste ha avuto la meglio, come spesso capita in casache non si ferma e continua a lavorare per migliorarsi giorno dopo giorno.