Iris a Manfredonia per il campionato d'Insieme Silver

L'torna in pedana e lo fa in occasione della seconda prova del campionato Individuale Silver (LC-LD-LE), prevista per domani al PalaScaloria di Manfredonia. All'evento in terra sipontina, organizzato dalla Body Art, prenderanno parte numerose ginnaste dell'Tra le Allieve per la categoria LC ci saranno(Giovinazzo), Sara Belgiovine (Bisceglie), Emma Di Liddo (Bisceglie), Irene Porcelli (Bisceglie) e(Giovinazzo). Tra le Junior Antonella De Feudis (Bisceglie) e Alessandra Piscitelli (Molfetta).Spazio poi alla categoria LD, dove tra le Allieve ci saranno Cristina Bianco (Bisceglie), Raffaella Caporusso (Barletta), Gaia Catalano (Modugno), Anna De Candia (Molfetta) e Gaia Silvestris (Bisceglie). Tra le Junior: Arianna De Feudis (Bisceglie),(Giovinazzo), Imma Santeramo (Barletta) e Chiara Storelli (Bisceglie).Cinque le rappresentanti del sodalizio presieduto daper la categoria LE, dove tra le Junior ci saranno Silvana Desantis (Bitonto), Vittoria Ficco (Bisceglie), Veronica Fruttidoro (Bitonto) e Martina Maggi (Modugno).Per quel che concerne il campionato d'Insieme Gold, i tecnici accompagnatoripresentano due compagni. Le Allieve 5 Funi con Bianco, Brunetta, Caporusso, DeCandia e Silvestris e Open 5 Cerchi formata da Abbadessa, Carbonara, Cuomo, Dellaquila e Sallustio.