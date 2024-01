Il Terribile Soccer scappa, l'Academy Giovinazzo lo riprende: 1-1

Un gol per tempo: il Terribile Soccer apre le danze nel primo, l'risponde nel corso della ripresa, per l'finale. È stata una sfida combattuta, agonisticamente intensa, con diversi spunti interessanti e la super prestazione del portiere di casa, Cervone. Alla fine è un buon punto per entrambe le squadre.Nel nono turno del girone barese di Terza Categoria, le due squadre si presentano sul prato del De Pergola con gli stessi concetti di fondo, varia l'interpretazione. Perché se l'undici ospite, quello che produce le idee più interessanti, almeno nel primo tempo, va in vantaggio al 25' (la prima metà di gara termina 0-1), quello di casa entra ufficialmente in partita solo nel corso della ripresa, quando il solitoimpatta la gara al 62' per l'1-1 che divide equamente la posta in palio.