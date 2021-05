Il mercato non è quello che ilfarà - ci sarà tempo e modo per pensarci - ma quello che indirizzerà tenendo uno dei suoi gioielli, la vera rivelazione dello scorso campionato di serie A2.La chiave è questa, la più importante: è stata una stagione difficile, conclusa con la riconferma della categoria, ma per tenersi stretto, il club del presidente, si è mosso con largo anticipo, prolungando l'accordo sportivo con il laterale classe '93 sino al 2022: «È stato un rinnovo fortemente voluto da entrambe le parti - spiega l'atleta arrivato la scorsa estate dal Signor Prestito CMB e autore dicon la maglia biancoverde -. In questi casi si dice sempre che è bastato uno sguardo per trovare l'intesa, ma è stato davvero così».La vivacità, le intuizioni, il temperamento, la forza fisica e la resistenza unita ad una buona tecnica - anche grazie al suo mancino fatato - fanno parte del suo bagaglio ed arricchiscono un curriculum di un atleta che, dopo essersi fatto le ossa con lo Shaolin Soccer Potenza, ha indossato le maglie di Real Rieti C5 (in serie A), Luparense C5 (non solo in serie A, anche la Uefa Futsal Cup), ancora Shaolin Soccer Potenza (in serieB), Carrè Chiuppano (in serie A2), Tombesi C5 (in serie A2) e Signor Prestito CMB (in serie A).- racconta ancora Restaino -perché mi ha dato modo di conciliare la passione per il futsal e l'impegno universitario. Compagni, staff e società mi hanno fatto sentire importante e mi hanno responsabilizzato. E spero di aver ripagato la fiducia. E non parlo dei 13 gol in campionato, ma di ogni singola goccia di sudore che ho versato su questa maglia. Non sempre nella vita capita di stare così bene con delle persone. E quando capita… bisogna essere bravi a non rinunciare. Ed è quello che ho fatto».Restaino, insomma, è il primo atleta riconferma dal direttore sportivoin vista della prossima stagione sportiva: «Sono sicuro che insieme potremo continuare a portare sempre più in alto il nome di Giovinazzo, sperando - è l'auspicio di Restaino - di poter riabbracciare i nostri tifosi che sono stati parte fondamentale di questa salvezza, anche se non presenti, e sono stati fondamentali nei miei momenti più difficili e in quelli migliori. Per cui,per avermi voluto confermare e».