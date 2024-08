Gli artisti di strada incantano grandi e piccini a Giovinazzo - FOTO

22 foto Festival artisti di strada

Per il secondo anno consecutivo torna una serata speciale, quella degli artisti di strada che noi abbiamo apprezzato molto nell'agosto 2023; quest'anno si è trattato di un vero e proprio, ideato e organizzato dalguidato dal presidenteL'iniziativa, originale, gratuita e molto interessante, inserita nel programma degli eventi collegati alla Festa Patronale, ha avutonel ruolo di presidente diil direttore artistico di un evento di grande rilievo.A partire dalle ore 19.00 la piazza e il centro storico si sono animati grazie a performances belle da guardare sia per i grandi che per più piccoli. Gli artisti di strada protagonisti del Festival svoltosi a Giovinazzo hanno dato vita a uno spettacolo artistico variegato e gradito dal pubblico: giocolieri, madonnari, musicisti, mangia fuoco, danzatrice di danza aerea, dj e musicisti tutti impegnati per creare intrattenimento per le strade.Quanto talento e bravura sono stati espressi davanti agli occhi degli spettatori, e quanti bei momenti di aggregazione. La fruizione immediata e dal vivo di ogni performance svoltasi per strada tra la gente è stata emozionante anche nel momento finale di ogni spettacolo in cui i bambini si sono avvicinati agli artisti per donare un contributo libero e volontario. Per tutti i più piccoli, numerosi e partecipi, gli occhi sgranati intenti a guardare con incanto e gioia i giochi dei mangiafuoco- giocolieri in piazza Vittorio Emanuele e in piazza Meschino: abilità e maestria come pochi. E poi la magia delle bolle di sapone, una cascata meravigliosa per tutti i bambini accorsi in piazza Costantinopoli, energia e tanta gioia per loro. La musica dal vivo ha fatto da sfondo alla serata vissuta in modalità itinerante e ha saputo conquistare tutti, con la varietà dei generi musicali proposti da ascoltare e del dj set da ballare.Tra le tante cose belle, una su tutte, la giostra del carosello con i cavalli e le decorazioni che profumano di tempi lontani e di tradizioni mai dimenticate. Da qualche sera la giostra sta animando piazza Vittorio Emanuele, con la sua bellezza che affonda le radici nei ricordi del passato, delle feste popolari di paese: idea che merita complimenti speciali.Nella nostra galleria fotografica un bel po' di momenti della serata degli artisti di strada racchiusi per generare il ricordo piacevole di un evento vissuto con serenità dai bambini e dalle famiglie. Si potrebbe pensare, visto l'evidente successo della serata, di ideare altre iniziative rivolte alle famiglie: questa tipologia di offerta turistica non va sottovalutata.