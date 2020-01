Il 2020 dell’Iris parte dal Torneo Internazionale per Club

Il 2020 dellaparte con un importante test in terra friulana in occasione delche si terrà a Udine oggi e domani.L'evento previsto al PalaFiditalia, organizzato dall'Associazione Sportiva Udinese, ospiterà oltre 300 ginnaste provenienti da Cile, Germania, India, Repubblica Ceca, Slovenia, Croazia, Finlandia, Bosnia ed Erzegovina, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Bulgaria, Ucraina, Russia, Spagna, Repubblica di San Marino, oltre 16 club da tutta Italia.Tra le altre spicca la presenza di Alexandra Agiurgiuculese che per la prima volta presenterà il programma olimpico con cui gareggerà a Tokyo la prossima estate. Nutrita la pattuglia Iris guidata dai tecnici accompagnatoricon dieci ginnaste in partenza dalla Puglia.Protagoniste sulla pedana friulana saranno(2009),(2008),(2007),(2007),(2006),(2005),(2005),(2005),(2004) e(2004).Una due giorni importante per mettere in pratica il lavoro fatto in palestra e provare i nuovi esercizi.