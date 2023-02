Ginnastica Ritmica Iris pronta per la prima tappa di serie A1

Tempo di vigilia in casa, pronta a scendere in pedana per prender parte alla prima prova del campionato di serie A, previsto oggi e domani al Palazzetto dello Sport di Cuneo.In vista dell'evento, organizzato dalla, il team presieduto dasi appresta a calcare le pedane della serie A1 per il quarto anno consecutivo. Un motivo d'orgoglio per il movimento della ritmica pugliese.Si parte oggi pomeriggio quando alle ore 18.30 quando sarà il turno delle 12 squadre di A1.che entrerà come nono team e sarà composto dal capitano(2005),(2007),(2009) e dalla spagnola(2002).Nel ruolo di riserva ci sarà(2011). Tante le novità in seno alla compagine Iris che si affaccia al torneo versione 2023. Non mancheranno però lo spirito di abnegazione, la voglia di migliorarsi ed il senso di appartenenza ad un club che sta scrivendo pagine importanti di ginnastica ritmica.Le ginnaste saranno accompagnate in terra piemontese dal tecnicoe dal vice presidente Iris. La giornata di domani che inizierà dalle ore 15.00 con il campionato di A2.Prevista, inoltre, la presenza della squadra Nazionale Italiana, per continuare poi domenica con il campionato di serie B. Gara di serie A1 che potrà essere seguito in diretta streaming su www.la7.it