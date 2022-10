Ginnastica Iris impegnata ad Ortona nel fine settimana

Atlete in gara nel Campionato Nazionale Gold Junior/Senior

Vigilia del lungo weekend che vedrà il Palasport di Ortona (Chieti) ospitare il Campionato Nazionale Gold Junior/Senior dal 28 al 30 ottobre con l'organizzazione affidata dalla Gymnica Anthea.I tecnici accompagnatori della, Marisa Stufano e Maddalena Carrieri, portano in pedana la giovinazzese Irene Carbonara (classe 2005) che gareggerà nel pomeriggio di venerdì 28 novembre nella categoria Senior. Come da programma tecnico, la gara prevede una qualificazione al cerchio, palla e clavette, ed una fase finale dove le prime 8 classificate eseguiranno l'esercizio al nastro.Purtroppo tra le Junior non ci sarà Michela Sallustio, qualificatasi al Campionato, ma assente a causa di un infortunio.