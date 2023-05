Flavia Cassano conquista il titolo nazionale Allieve

Weekend da incorniciare in casache si porta casa il titolo nazionale grazie alla vittoria dial Torneo Gold Nazionale, tenutosi a Caorle lo scorso fine settimana.Al Palamare Vicentini, tra le Allieve 2/3,conquista il titolo, dopo gli esercizi al cerchio e clavette, con il punteggio complessivo di. Secondo posto per Desiree Suigo (Dil. E. Riboli) con 48.100, terzo gradino del podio raggiunto da Emma Carleschi (Polimnia Ginn. Ritmica Romana) con un 47.950.Ventiduesima posizione, invece, perche con il suofinale per pochi centesimi non ha chiuso tra le prime venti della competizione che vedeva ai nastri di partenza 44 partecipanti. Tra le Junior 2/3chiude la sua performance in trentasettesima posizione (esercizi con palla e clavette) con il punteggio complessivo diUna tre giorni di grandi soddisfazioni che conferma la qualità del lavoro svolto in casasotto l'attenta guida dei tecnici accompagnatori