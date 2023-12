Euro 2024, l'Italia prende la Spagna

EURO 2024

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Si sono svolti questo pomeriggio, 2 dicembre, ad Amburgo, i sorteggi per gli Europei di calcio che si svolgeranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024.L'Italia è stata sorteggiata nel gruppo B con Spagna, Croazia ed Albania. Un girone non facile, dove però gli azzurri possono dire la loro. Il girone di ferro appare il D, dove figurano Francia, Olanda, Austria e la vincente dei playoff della lega A di Nations League (probabilmente una tra Polonia e Galles). La partita inaugurale si terrà il 14 giugno, a Monaco di Baviera, tra Germania ed Scozia. La finale è invece in programma il 14 luglio all'Olympiastadion di Berlino, che a noi italiani evoca i ricordi dolcissimi della vittoria ai Mondiali del 2006, ai rigori contro la Francia.Di seguito i gironi completi, con date e città dove giocheranno i ragazzi del CT Luciano Spalletti.GermaniaScoziaUngheriaSvizzeraSpagnaCroaziaItaliaAlbaniaDanimarcaSloveniaSerbiaInghilterraOlandaVincente Playoff A (Polonia, Galles, Finlandia, Estonia)AustriaFranciaBelgioSlovacchiaRomaniaVincente Playoff B (Israele, Bosnia, Ucraina, Islanda)TurchiaVincente Playoff C (Georgia, Grecia, Kazakistan, Lussemburgo)PortogalloRepubblica Ceca15 giugno - Dortmund: Italia- Albania20 giugno - Gelsenkirchen: Spagna - Italia24 giugno - Lipsia: Croazia - Italia