Emmebi-Mola è uno spettacolo: finisce 3-3, tra rimonte e super gol

Dopo lo stop forzato di sabato scorso, la trasferta a Terlizzi rinviata causa Covid-19, l'torna in campo tra le mura di casa contro la Just Mola: ne vien fuori una partita splendida e dall'esito incerto sino al 3-3 che consegna il primo pari stagionale ai biancoverdi. Di Marzella il gol del definitivoMolti i problemi di formazione per de Biase che tra infortuni e squalifiche deve rinunciare a ben 10 atleti. Bastano 30 secondi aper timbrare il cartellino: il pivot è pronto a centro area a trasformare in oro l'assist di Ignomiriello, 1-0. Il Mola reagisce, schiacciando l'Emmebi nella propria metà campo, ma non riesce a pareggiare la contesa a causa dei pali. Gol sbagliato-gol subito è una legge sempre valida,servito da de Lucia fa gol e manda tutti al riposo sul 2-0.Nella ripresa, così come nel primo tempo, sono gli ospiti i più pericolosi e su uno schema d'angolo dimezzano lo svantaggio: 2-1. I biancoverdi cominciano ad accusare le rotazioni ridotte e subiscono il pari dopo un'azione confusionaria e addirittura il sorpasso con un gol fotocopia del primo, 2-3 e partita ribaltata. Il palo nega il gol del pareggio a De Palma, ma a 60 secondi dal triplice fischio capitancon una botta da fuori area impatta il match per il 3-3 conclusivo.Prima ics stagionale per i ragazzi del presidente, che hanno sofferto per larghi tratti della gara, ma sono riusciti in ogni modo ad aggiungere un punto in classifica. Martedì 12 aprile si torna già in campo, sempre in casa, contro laper il recupero della 20esima giornata. Start alle ore 20.30.