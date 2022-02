Emmebi Futsal, il derby è tuo: Public Molfetta superato 6-4

In vetta al girone A di serie C2 vincono tutte, anche l', che fa suo 6-4 il derby con il Public Molfetta con le doppiette di Ignomiriello e di Palermo: i biancoverdi di mister, al secondo successo consecutivo e al nono stagionale, si confermano al quinto posto, in piena zona play-off.Al PalaPansini, i padroni di casa hanno il motore diesel, partono piano, si svegliano e accelerano solo dopo il palo colpito dai molfettesi.fulmina l'estremo ospite per l'1-0, vantaggio che però dura pochissimi minuti fin quando il tiro deviato non lascia scampo a De Liso (1-1).sfrutta la sponda di Grosso per raddoppiare efirma il 3-1. Reagisce il Molfetta che a una manciata di secondi dal duplice fischio accorcia sul 3-2 stordendo i guovinazzesi.Dopo l'intervallo l'Emmebi subisce dapprima il pari e addirittura il sorpasso con il gol del 3-4. Reagiscono benissimo i padroni di casa che flirtano con il pareggio con la traversa colpita da Marzella (Gaetano), riuscendo ad impattare la gara con(4-4), mentre ci pensaa spingere in rete una palla vagante dopo un batti e ribatti, 5-4. I molfettesi cercano di riagguantare la partita, ma subiscono l'allungo decisivo diche trova la doppietta ed il 6-4 finale.Altri tre punti importanti aggiunti in classifica per gli uomini del presidente, sempre in quinta posizione: male le partenze in entrambi i tempi, ma ottima la reazione allo svantaggio. Sabato 19 febbraio big-match a Ruvo di Puglia contro laterza in classifica, il fischio d'inizio è fissato alle ore 18.00.