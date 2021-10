Emmebi Futsal, arriva la prima vittoria: 2-4 a Rutigliano

Per la terza giornata del girone A di serie C2 l'fa visita all'Audax Rutigliano senza Palermo alle prese con noie muscolari. Partenza a 100 all'ora per i ragazzi di, bastano una manciata di giri di lancette per lo 0-1 diche rompe il ghiaccio dopo un triangolo con De Palma.L'Audax non ci sta, riesce con le unghie e con i denti a non subire il raddoppio e riesce addirittura a pareggiare (1-1). Le fasi di gioco sono confusionali, la partita non trova un padrone, fin quandopesca il jolly su schema da calcio di punizione dopo l'appoggio di Barbolla, 1-2 e duplice fischio. Il secondo tempo vede i biancoverdi che girano bene e difendono meglio. E proprio da una ripartenza avviata da Berardi e conclusa daarriva la marcatura dell'1-3.I padroni di casa, a questo punto, alzano il capo e accorciano le distanze: 2-3. La gara, d'ora in poi, cambia con i giovinazzesi che si innervosiscono e esauriscono il bonus falli. Il tecnico de Biase calma le acque con un time-out e al rientro in campospacca la porta per il gol del definitivo 2-4. Nel finale un super de Liso neutralizza bened evita guai all'Emmebi. Buone le partenze nei due tempi dei giovinezzesi, ma devono guarire dai cali di tensione nei finali.Primi 3 punti per muovere la classifica e la strada sembra quella giusta per il sodalizio di. Prossimo appuntamento, sul parquet del PalaPansini, sabato 30 ottobre contro la capolista(9 punti in 3 gare, miglior difesa del raggruppamento con 3 gol subiti). Fischio di inizio fissato alle ore 16.00.