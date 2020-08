Elena Di Liddo è terza al "Settecolli" di Roma

ha conquistato il terzo posto nei 50 farfalla al prestigiosoa, valevole anche come campionato italiano assoluto.La biscegliese, che si allena nelle, ha nuotato in 26"86 ma è stata superata in acqua dalla francese Melanie Henique, che si è aggiudicata la gara con un super 25"77.La gara era valevole anche per gli assoluti italiani e la nuova campionessa nazionale è Silvia Di Pietro, seconda, che ha fermato il cronometro a 26"46. Solo quarta l'azzurra Ilaria Bianchi (26"99).La ragazza del Centro sportivo Carabinieri potrà ora concentrarsi sull'impegno più atteso sui 100 metri, che costituisce da sempre la sua specialità, in programma quest'oggo, mercoledì 12 agosto, alle ore 19.