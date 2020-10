Prima riunione, mercoledì 21 ottobre, per il consiglio regionale della Federnuoto rinnovato a seguito dell'assemblea elettiva che si è tenuta nei giorni scorsi e all'esito della qualeè stato rieletto alla guida di Fin Puglia per un quarto mandato, superando Alfonso Rossi con un margine di nove punti percentuali.Due componenti dellasono stati inclusi nell'organigramma. Il tecnicoè stato confermato nell'incarico di coordinatore regionale del salvamento didattico mentre l'avvocatoè stato nominato responsabile regionale per rapporti istituzionali e sicurezza (ruolo peraltro delicatissimo in questa fase).«Siamo orgogliosi di questi riconoscimenti ottenuti da parte di Fin Puglia» hanno commentato dalla, una delle società di riferimento per il movimento pugliese.