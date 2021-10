Dellaquila prima a Napoli nell’Individuale Gold

Risultati importanti quelli conseguiti dallain occasione delle gare disputate domenica 24 ottobre al Pala Vesuvio di Napoli, organizzate da Evoluzione Danza.Nel campionato Individuale Gold Junior-Senior per la zona tecnica 5, spicca la vittoria dinella categoria Senior, zona tecnica 5, con il punteggio complessivo dial termine degli esercizi con cerchio, palla, clavette e nastro. Secondo posto per Asia Karol Piscopiello (Doria Gym-64.800), terza Serena Labrocca (Arbostella-52.750). Un risultato importate per la ginnasta barlettana che accede così alle finali nazionali.Ginnaste Iris che si distinguono anche nel torneo "Reginette" riservato alla campionesse regionali di categoria in vista del campionato nazionale Individuale Junior/Senior.si impone nella categoria Senior con il punteggio finale di(esercizi al cerchio, palla, clavette e nastro). Secondo posto per, infine, tra le Junior 3 con il punteggio di(esercizi al cerchio, palla, clavette e nastro).Un esito più che positivo per le atlete guidate dai tecnici accompagnatori, Abbadessa e Carbonara, assieme Sallustio, saranno protagoniste ai prossimi campionati nazionali, previsti il 27 e 28 novembre in quel di Chieti.