Delegazione Iris ospite della Pattuglia Acrobatica Nazionale

E' stata una giornata intensa quella vissuta dalle atlete della, ospiti dellaalLo scorso 5 agosto le ginnaste hanno conosciuto le attività svolte in caserma che hanno lo scopo di mantenere alto il livello addestrativo delle diverse manifestazioni aeree alle quali, nel corso dell'anno, avrebbero dovuto prendere parte anche le. Questi addestramenti acrobatici permettono di misurarsi con scenari e riferimenti sempre diversi e molteplici, offrendo uno spettacolo che regala emozioni indescrivibili.In questa giornata, riservate alle autorità civili e militari, sono state invitate ad assistere all'addestramento, dal comandante del 36° Stormo, il colonnellole ginnaste dell'Iris:Iris divenuta negli anni un punto di riferimento della ritmica regionale e meridionale, dopo il quarto posto conseguito alladello scorso mese di aprile. Il gruppo della atlete è stato accompagnato dal presidente Iris,, dalla direttrice tecnica,e dal tecnico. Presente, inoltre,(presidente comitato regionale Puglia FGI).La delegazione ha avuto la possibilità di visitare parte dello stormo in cui si svolge l'attività operativa di difesa aerea con il cacciaentrando in contatto con piloti e specialisti.La visita è stata occasione di incontro col sindaco di Giovinazzo,e l'assessore allo Sport, che hanno avuto modo di salutare la delegazione con parole di orgoglio e soddisfazione per i risultati ottenuti impreziosendo così la loro presenza durante la visita.