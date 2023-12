Decima sconfitta per l’AFP Giovinazzo

Il cambio dal sabato alla domenica non porta più fortuna all'che ieri sera, 17 dicembre, al PalaPansini, nel posticipo della 12ª giornata di campionato, è stata sconfitta dall'per 1-6.Bisogna attendere il 13' perché il risultato si sblocchi: un passaggio sbagliato a metà campo in fase di attacco innesca il contropiede lodigiano, con il solo Le Berre in difesa che non riesce a fermare la triangolazione che porta al gol. Al 17' Mura si lancia in contropiede a tutta velocità, trova Giovannetti ad aspettarlo che gli frana sui polpacci in area ed è rigore. Si presenta sul dischettoche fa rimbalzare la pallina sui due pali come in un flipper prima che questa si fermi in rete. Il momentaneo pareggio sposta il baricentro dell'AFP, fino ad allora troppo schiacciata in difesa. Al 23' però il Lodi ripassa in vantaggio con un tiro diche l'esperto Belgiovine, schierato in porta al posto di Dangelico, non può veder partire per l'affollamento in area. A 12" dal riposo, Mura in versione difensore si fa beffare dadavanti alla porta per l'1-3.Al 12' del secondo tempo il Lodi commette il decimo fallo, Le Berre si incarica del tiro diretto ma l'ex Grimalt si oppone con grande sicurezza. Due minuti dopo cartellino blu per Faccin, Le Berre non sfrutta il tiro diretto. L'AFP ci prova varie volte dopo rapidi scambi ma l'estremo difensore giallorosso non lascia passare nulla. Al 18' contropiede due contro uno degli ospiti che termina con la rete di. Dopo appena 6" azione fotocopia con gol di. Nello stesso minuto Antonioni cade e trascina giù Mura che si fa parare il rigore ottenuto. Al 19' ultima pressione dei lombardi che porta al golper l'1-6 finale.Con questa vittoria il Lodi torna quarto mentre l'AFP Giovinazzo, alla decima sconfitta stagionale, resta ultima con due punti di distacco da Vercelli e Breganze che la precedono.