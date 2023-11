Cassano e Caporusso in Abruzzo per la prova di Zona Tecnica

Saranno la capursesee la barlettana, allieve classe 2011, le protagoniste del prossimo appuntamento agonistico, che vedrà laimpegnata nella prova di Zona Tecnica del campionato individuale Gold Allieve, previsto da oggi al 5 novembre presso il Palazzetto dello Sport di Alba Adriatica.Entrambe le ginnaste, accompagnate dai tecnici, scenderanno in pedana per la Zona Tecnica 5, che comprende le regioni di Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, e si alterneranno con cerchio e nastro nella fase di qualificazioneSuccessivamente, è previsto l'esercizio con le clavette per le ginnaste che riusciranno a piazzarsi nella prima metà della classifica ed, infine, le prime otto ginnaste accederanno alla finale con la palla. L'obiettivo è quello di ben figurare in questo importante appuntamento e strappare due pass per la finale nazionale dell'intero campionato.Una volta terminata la gara, nelle giornate del 5 e 6 novembre, avrà luogo un allenamento interregionale a cui prenderà parte la biscegliese, classe 2012, che condividerà la pedana d'allenamento con altre 32 ginnaste selezionate dai tutor preposti durante gli allenamenti regionali e provenienti da tutto il centro e sud Italia.Tra le tecniche convocatee la nostra direttrice tecnica societaria e regionale