Caporusso convocata per l’allenamento nazionale di Folgaria

C'è anchedellatra le convocate che saranno presenti in quel di Folgaria (2-3 maggio) in occasione di un allenamento Nazionale.Su indicazione della direttrice tecnica nazionale,e della responsabile delle individualiste, in terra trentina verrà effettuata una valutazione delle migliori Allieve e Junior provenienti da tutta Italia convocate dalle DTR di ogni regione, presente anche(direttrice tecnica Iris).Quella di Folgaria e una attività addestrativa Nazionale che riprende in presenza dopo la pandemia e che proseguirà con i relativi gruppi che si formeranno e lavoreranno durante il periodo estivo. Tra le Allieve la barlettana, classe 2011, che sarà valutata lunedì 2 maggio insieme a tutte le altre allieve del 2010.Un traguardo importante per Caporusso che vede premiata la costanza e la perseveranza del lavoro, unita alla passione per la disciplina che spesso fa la differenza.