Brunetta e Cuomo convocate per i collegiali nazionali

Sono due le ginnaste dell'Iris convocate nelle prossime settimane per gli allenamenti nazionali collegiali estivi. Si tratta diProcedendo in rigoroso ordine cronologico; su indicazione della DTNR,, e della responsabile squadre nazionali individualiste,, dal 5 al 12 luglio è previsto l'allenamento collegiale estivo sezionein quel di Desio. Tra le 22 convocate lasarà rappresentata da. Si terrà, invece, dall'11 al 17 luglio a Mezzana l'allenamento collegiale sezioneSono 25 le ginnaste nella lista delle convocate, tra le quali c'è Sara Brunetta. Nello staff tecnico della, guidato da, sarà presente inoltre, direttrice tecnica. Per il club presieduto daun nuovo importante riconoscimento del lavoro svolto in questi mesi che ha portato il club ad uno storico quarto posto alla, dello scorso mese di aprile.Un progetto lungimirante e basato sul lavoro quotidiano per la crescita delle ginnaste che porta risultati importanti per il movimento pugliese e meridionale.