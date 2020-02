Atleti Netium Giovinazzo protagonisti dello scorso fine settimana

NUOTO

PALLANUOTO

Lo scorso fine settimana ha visto impegnati diversi atleti dellain più discipline. E sono arrivati anche ottimi risultati.Come nel caso della diciassettenne, presente a San Marino per il prestigioso Meeting del Titano svoltosi nell'impianto di Serravalle. Tra sabato 15 e domenica 16 febbraio, la nuotatrice Netium si è migliorata diverse volte nei 50, 100 e 200 metri stile libero, stabilendo il suo primato personale. Una buona prova che l'ha messa tra le prime ventiquattro in una rassegna che ha visto partecipare atlete di alto livello nazionale.E mentre a San Marino la Napoletano ha dato l'impressione chiara di una crescita dovuta al grande lavoro svolto con i tecnici Netium, a Canosa, i piccoli atleti della neonata categoria "Propaganda" svolgevano la seconda prova a stile libero con ottimi risultati per tutti loro.Risultati agrodolci invece per la pallanuoto: la Netium è stata infatti sconfitta per 10-6 dal Noci nella prima giornata del Campionato Regionale Promozione, mentre i ragazzi terribili dell'Under 15 (foto in home) hanno vinto per 6-4 contro l'Icos Sport, chiudendo il girone d'andata del Campionato Regionale al primo posto e a punteggio pieno, dopo una prestazione in acqua apparsa a tecnici ed addetti ai lavori davvero convincente.