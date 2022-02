Ancora un pareggio rocambolesco per l'AFP Giovinazzo

Un'altalena di emozioni.nella tredicesima giornata del campionato di serie A2 di hockey su pista.I toscani sono passati in vantaggio dopo 8' grazie ad Elia Petrocchi, ma i biancoverdi hanno rimesso in piedi la contesa con Luca Onofrio Mezzina appena un paio di minuti più tardi. Al 13' nuovo sorpasso del Forte de' Marmi con Davide Deinite. A 6 minuti dalla sirena, nuovo pareggio grazie a Federico Correa, ma i versiliani sono tornati avanti ad 1' e 53" dalla sirena grazie ad Andrea Deinite.L'AFP tutto cuore si è rilanciato nella contesa ed ha agguantato il nuovo pari ad inizio ripresa con Paolo Colamaria, prima del sorpasso al 5' del secondo tempo con il solito Federico Correa. Tra il 7' ed il 12' però i padroni di casa hanno ribaltato nuovamente il risultato con Andrea Deinite che ha così siglato la sua tripletta personale.Tutto finito? Nient'affatto.Il Giovinazzo non ha mollato di un centimetro ed ha raggiunto ancora una volta la parità in pochi secondi grazie ad Alessandro Amatulli. Il Forte si è rivelato avversario ostico, come da pronostico, ed ha rimesso la testa davanti a poco meno di 2' dal termine grazie alla doppietta personale di Elia Petrocchi.Quando però sembrava davvero finita, l'AFP Giovinazzo ha usufruito di un rigore che l'infinitoha scaraventato nella porta difesa da Mattia Taiti. 6-6, ancora una volta un pareggio rocambolesco dopo quello interno con il Matera. L'Indeco AFP Giovinazzo resta in sesta posizione con 15 punti.Ma non c'è tempo per rilassarsi. Stasera, alle 18.00, si torna in campo sulla pista del Sarzana capolista, per l'anticipo della quindicesima giornata, il cui programma sarà completato a metà marzo. Al Giovinazzo servirà una grande prestazione per uscire indenne dalla tana dei liguri.