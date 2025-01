AFP Giovinazzo, una sconfitta messa in conto

Al ritorno in pista dopo la sosta natalizia, l'perde pesantementema contro l'primo in classifica.Al Pala Dante, appena 5" dopo il fischio di inizio, sono gli ospiti a passare in vantaggio con. Al 4' i blucelesti pareggiano con, poi prendono il controllo del match grazie alle reti di, die di. Bisogna aspettare il 23' perché i biancoverdi accorcino le distanze: segna, poi a 20" dalla fine del primo tempo viene concesso un rigore chetrasforma. Si va al riposo su un, con la sensazione che tutto possa ancora accadere nella ripresa.La seconda frazione si apre con la rete dial 5', a cui rispondeun minuto dopo. Passano tre minuti e va a segno, subito dopo c'è un rigore che Malagoli sbaglia eche pone rimedio. Al 15' gli arbitri Davoli e Nucifero mostrano il cartellino rosso a Fantozzi ma Tabarelli non riesce a capitalizzare il tiro diretto. Un minuto dopo segna, prima che si riaccenda la formazione vicentina. Negli ultimi 8 minuti, infatti, la squadra di Depalma non vede più la porta e, di contro, deve subire ben 7 reti firmate daper due volte,e infinea 8" dalla sirena.Il Trissino, campione d'inverno, gioca a fasi alterne ma poi fa valere la sua forza., poi non può far altro che subire il pesante ritorno della capolista. Si registra quindi ladell'era Depalma – Massari ma i biancoverdi restano decimi in classifica e sanno bene che se queste gare è difficile che siano alla portata, ce ne sono altre da non sbagliare assolutamente.