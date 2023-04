AFP Giovinazzo, un 9 da promozione

Uno scontro testa – coda, peraltro giocato in casa, già sulla carta regalava tutti i favori dei pronostici all'. La pista ha restituito un risultato dicontro l'Hockey Grosseto che forse va al di là di ogni previsione.La prima rete del match arriva dalla stecca diad appena 70" dal fischio di inizio. Al 2' i biancoverdi sono già sul 2-0 grazie alla rete di. C'è il gol anche die al 5'va nuovamente a segno. Il pesante parziale e i ritmi alti preoccupano gli ospiti che chiedono il timeout, al rientro la porta dei padroni di casa richiede una attenta guardia di Dangelico mentre quella dei toscani trova un po' di riposo. Torna ad essere violata al 21'per la rete diche chiude la prima frazione di gioco sul 5-0.Le marcature della ripresa prendono il via al 3' con. Al 4' l'unico cartellino blu della serata mostrato dall'arbitro Marra a Borracelli,si presenta al tiro diretto e non sbaglia. I ragazzi di Marzella a questo punto rallentano e i grossetani cercano insistentemente almeno il gol della bandiera. Al 20' entra sul referto anchee proprio sul suono della sirena arriva la rete diche chiude la gara sul 9-0.La dodicesima vittoria stagionale avvicina sempre più il traguardo della promozione mentre il successo dell'HC Castiglione sulla Pumas Ancora Viareggio per 4-1 taglia fuori dai giochi i viareggini. Il vantaggio dell'sulla seconda resta di 5 lunghezze a sole tre giornate dal termine. La trasferta di sabato prossimo a Salerno potrebbe risultare decisiva.