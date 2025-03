AFP Giovinazzo, tre punti d’oro

Nella fase finale della regular season di serie A1, l'conquista una vittoria importante per la classifica battendoilnello scontro diretto casalingo.La prima rete della serata ad apparire sul tabellone è quella diche al 3' trasforma un rigore. Al 6' doppio cartellino blu per l'acclamato ex Mura e per Colamaria, intenti a spintonarsi. Un minuto dopo, ripartenza biancoverde con Cardoso che avanza e scarica dietro per Clavel che ha tutta la possibilità di preparare al meglio il tiro del raddoppio. Veludo si rende protagonista di diversi salvataggi, poi al 14' Clavel sgambetta Lombardi e guadagna un cartellino blu,su tiro diretto colpisce prima il portiere e poi riesce a riprendere la pallina e metterla dentro. Al 23' rapido contropiede dei padroni di casa, Cardoso accelera sulla destra e fa un assist perfetto perpronto sotto porta ad allungare la stecca. Si va al riposo sul 3-1.Al 6' della ripresa il portiere Gomez fa fallo su Amato posizionato dietro la porta e deve uscire per cartellino blu; entra Torre che para il tiro diretto di un Tabarelli poco incisivo. Al 15' gli arbitri Brambilla e Davoli fischiano un rigore per gli ospiti chetrasforma con un tiro centrale. Al 20' cartellino blu per Mura manon sfrutta il tiro diretto che finisce fuori bersaglio. Pochi secondi dopo ha modo di riscattarsi: riceve la sfera da Amato, si accentra e la mette dentro. Al 22'parte dalle retrovie, avanza verso la porta, trova una serie di rimpalli a favore e accorcia nuovamente le distanze. Nel corso dell'ultimo minuto la squadra di Cupisti commette il decimo fallo ma Tabarelli sbaglia il tiro diretto per la terza volta.Al PalaPansini finiscee il pubblico, sollevato per il buon esito nonostante la sofferenza finale, esplode di gioia e ringrazia i propri beniamini. Con questa vittoria, riscavalcando il Sarzana che aveva giocato mercoledì, e tiene il CGC Viareggio a 5 punti di distanza e a 3 il CP Grosseto 1951, bloccato sul pari con il Viareggio. Nel prossimo weekend i biancoverdi riposano perché va in scena la Coppa Italia ma devono già prepararsi alla trasferta di Sarzana che di fatto mette in palio l'accesso ai playoff.